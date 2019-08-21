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Beşiktaş yağmur altında çalıştı

Süper Lig’in 2.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:03
Beşiktaş yağmur altında çalıştı

Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe’yi konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına yoğun yağış altında yaptığı antrenmanla devam etti.


Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yoğun yağmur altında yapılan antrenman 1.5 saat sürdü. Çalışmaya Burak Yılmaz, Domagoj Vida ile Atiba Hutchinson katılmazken, Enzo Roco ise sahada takımdan ayrı koşu yaptı. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenman ısınma koşuları, istasyon çalışmaları ve açma germe hareketleriyle başladı. Pas idmanı, 5’e 2 top kapma, kontrol pas idmanının yapıldığı antrenman, minik kale maç, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.


Siyah-beyazlılar yarın saat 19.00’da basına kapalı yapacağı antrenmanın ardından Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:03
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