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Spor Beşiktaş yabancı sınırına çözüm buldu
Spor

Beşiktaş yabancı sınırına çözüm buldu

Beşiktaş'ta şanssız bir sakatlık yaşayan ve sahalardan uzun süre uzak kalacak olan genç yıldız Ajdin Hasic'in sözleşmesinin dondurulduğu ve bu nedenle de siyah beyazlı ekibin yabancı transferi yapılabilecek.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 21:08:00 -
Beşiktaş yabancı sınırına çözüm buldu

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde devam eden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş'ta şanssız bir sakatlık yaşayan ve sahalardan uzun süre uzak kalacak olan genç yıldız Ajdin Hasic'in sözleşmesinin dondurulması ve yabancı kontenjanında yer açılması hedefleniyor.

Boşnak oyuncunun tam kapasite ile dönmesinden sonra kiralanmasına sıcak bakılıyor.

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