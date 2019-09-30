Beşiktaş-Wolverhampton maçının hakemi belli oldu!
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun ikinci haftasında İngiltere'nin Wolverhampton takımıyla yapacağı maçı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek.30 Eylül 2019 Pazartesi 12:58
UEFA'nın açıklamasına göre 3 Ekim Perşembe günü Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak müsabakada Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch üstlenecek.
Mücadelenin dördüncü hakemi ise Julian Weinberger olacak.
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