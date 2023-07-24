Beşiktaş ve Fener’e lokum gibi kura

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda rakiplerini elemesi durumunda Fenerbahçe, Differdange-Maribor eşleşmesinin galibi ile, Beşiktaş, Zeljeznicar-Neftçi Bakü maçının galibi ile, Adana Demirspor da Osijek-ZTE FC müsabakasının kazananı ile karşılaşacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Kura çekiminde Türkiye'yi Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri de belli oldu.

Buna göre; Fenerbahçe, Zimbru Chisinau'yu elemesi durumunda Differdange - Maribor eşleşmesinin galibi ile, Beşiktaş, Tirana'yı elemesi halinde Zeljeznicar - Neftçi Bakü maçının galibi ile, Adana Demirspor da CFR 1907 Cluj'u saf dışı bırakması durumunda Osijek - ZTE FC müsabakasının kazananı ile karşılaşacak.

Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nun ilk karşılaşmaları 10 Ağustos'ta, rövanşları ise 17 Ağustos'ta yapılacak.