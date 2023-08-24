Beşiktaş uzatmada uçtu! Zaynutdinov golle başladı...
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Romanya'da Dinamo Kiev ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-2 kazandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Romanya'da Dinamo Kiev ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-2 kazandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Romanya'da Dinamo Kiev ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-2 kazandı.
Beşiktaş'ta golleri 40. dakikada Aboubakar (P), 64. dakikada Colley ve 90+4. dakikada Zaynutdinov kaydetti.
Dinamo Kiev'de ise 60. dakikada Shaparenko ve 66. dakikada Voloshyn sahneye çıktı.
Grup aşamasına yükselecek olan takımı belirleyen eşleşmenin rövanş müsabakası 31 Ağustos'ta Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak.
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