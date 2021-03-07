Beşiktaş üst üste 5. galibiyetini aldı

15. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ghezzal'ın savunmanın arkasına attığı pasta topu kaleci Günay Güvenç'in üzerinden aşırarak kurtaran Aboubakar, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0

25. dakikada Welinton savunmadan aldığı topla rakip ceza sahası önünde Aboubakar'la duvar pasına girdi. Ceza sahası sağ çaprazında topla yeniden buluşan Welinton'un sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

33. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Rosier, altıpas önünde bekletmeden vurdu. Oyuncunun yarım vole şeklinde çektiği şutta meşin yuvarlak kalecide kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

57. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Gaziantep savunmasından seken top ceza sahası ön çizgisi civarında Rıdvan Yılmaz'ın önünde kaldı. Rıdvan'ın şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

61. dakikada Aboubakar sol çizgiden taşıdığı topu ceza sahası dışındaki Atiba'yla buluşturdu. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

72. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Larin'in sol kanattan gönderdiği pasla topu sürerek ceza sahasına giren Aboubakar rakibinden kurtularak meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-0

75. dakikada Rosier'in sağ kanattan savunmanın arkasına yaptığı ortayı göğsüyle düzeltip bekletmeden vuran Aboubakar'ın şutunda top üstten oyun alanını terk etti.

76. dakikada Aboubakar'ın pasıyla ceza sahasına giren Ghezzal, kaleciyi de geçti ancak Gaziantep savunması son anda araya girerek topu uzaklaştırdı.

83. dakikada Josef de Souza'nın sol kanattan savunmanın arkasına attığı pasla ceza sahasına giren Larin'in çaprazdan çektiği şutta kaleci Günay Güvenç gole izin vermedi.

86. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Enver Cenk Şahin'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

89. dakikada Gaziantep penaltı kazandı. Savunmanın arkasına atılan uzun topa hareketlenen Dicko, ceza sahası sol çaprazında kaleci Ersin'e çalım atarken yerde kaldı ve hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

90. dakikada Gaziantep farkı 1'e indirdi. Dicko'nun kullandığı penaltıda top ağlarla buluştu: 2-1

90+3. dakikada Gaziantep beraberliğe yaklaştı. Ceza sahasına gönderilen topu Djilobodji arka direğe aşırdı. Ceza sahası içinde dar açıda topla buluşarak sert bir şut çıkaran Ribeiro de Souza üst direği geçemedi.

Beşiktaş, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Zorlu bir rakibe karşı üstün bir oyunla 3 puan almak bizi mutlu etti. Takımın oyunundan, bireysel performanslardan, takım savunmasında yaptığımız işler beni sevindirdi. Çok iyi bir oyun oynadık. Oyundan da skordan da çok memnunum. Oyunun tamamında kontrol bizdeydi. İkinci golden sonra 3-4 pozisyonumuz var. Pozisyonlarda rahat davranınca istediğimiz gibi sonuçlandıramadık. Bugün için en üzücü taraf oydu." diye konuştu.

Takımın performansını değerlendiren Yalçın şunları kaydetti:

"90 dakikanın tamamında tek pozisyon bile vermedik. Demek ki nasıl bir oyun oynadığımızın, hangi pozisyonda olduğumuzun oyuncularımız farkında. Umarım bundan sonra emin adımlarla yolumuza devam ederiz. İyi bir birliktelik yakaladığımızı düşünüyorum. Oyuncularımız çok mücadele ediyor. 5 maçta 15 puan aldık ve 1 gol yedik. Bunlar önemli değerler futbolda. Hedefe giderken gol yememek, pozisyon vermemek çok değerli şeyler. Bazı maçlarda 1 pozisyon veriyoruz ama 15 pozisyon vermişiz gibi anlatılıyor. Takımımızın büyüklüğü buradan anlaşılıyor. Pozisyona da giriyoruz, rakip alanda da iyi pozisyonlar buluyoruz, koşuyoruz, oyuncularımız sahada savaşıyor."

Üç puanın önemli olduğu haftalara girildiğini ve her zaman iyi oyun beklenmemesi gerektiğini aktaran Yalçın, "Bazen maçlar sonuca odaklı oynanabiliyor. Malatya'da çok iyi bir oyun olmadı. Bir takım her zaman iyi oynayamaz. Futbol sonuç oyunudur. 3 puanın önemli olduğunu biliyoruz. Gaziantep ilk 6-7 içinde olacak bir kadroya sahip. Oyuncularımızın birlikte hareket etmesi bizim için çok sevindirici." ifadelerini kullandı.

Zorlu bir periyoda gireceklerini söyleyen Sergen Yalçın, "İlk yarıya göre puan olarak önde gidiyoruz. İlk yarıda Konya ve Gaziantep'e kaybetmiştik, o maçları kazandık. Zor maçlar geliyor. Milli maç öncesi 2 Başakşehir ve 1 Fenerbahçe derbisi var. Hepsi zor olacak ama iyi hazırlanacağız." değerlendirmesini yaptı.

Sarı kart görerek cezalı duruma düşmesi ile ilgili de konuşan Yalçın, şunları kaydetti:

"Şaşırttım biraz herkesi. Oyuncular bekliyorlardı sarı kart için ama ben dörtledim sarı kartı. Bazen konuşmalar hakem arkadaşları rahatsız ediyor. Mete hoca bugün sarı kart gösterdi. Gösterebilir, normal. Rakip takım antrenörü benden daha fazla itiraz etti ama sarı kartı ben gördüm. Hakem arkadaşlar bugün maçı iyi yönetti. Gördüğünü çaldı. Bizim istediğimiz de buydu. Sezon başından bu yana VAR'dan herhangi bir şey almadık. 10 haftadır lehimize penaltı bile çalınmadı. Ne VAR devreye girdi ne de hakem arkadaşlar gördü. Demek ki biz penaltı atamayacağız ama rakipler atacak. Bugünkü pozisyon için söylemiyorum, bugünkü penaltı pozisyonu doğruydu."

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, "Maça iyi başladık. Pozisyonlara da girdik. Dicko'nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kırmızı kart verilmesi gerekirken hakem bir şey yapmadı. VAR'a bile gidilmedi. Beşiktaş çok pozisyona girdiğinden değil konsantrasyon eksikliğinden kendi hatamızla golü yedik." diye konuştu.

İkinci yarıda daha istekli olduklarını söyleyen Sa Pinto, "Biz de pozisyonlara girdik. İkinci yarıya daha iyi başladık. Daha kontrollü ve istekliydik. Rakibimizi hataya zorladık. Biz iyi oynuyorduk, rakibimiz pozisyon bulamıyordu. İki değişiklik yaptık. Bir şey yaptıklarından değil kendi hatamızla ikinci golü yedik. Aboubakar gibi bir oyuncuya karşı hata yapar ve boşluk verirseniz golü rahatça atar." ifadelerini kullandı.

Beraberliği hak ettiklerini kaydeden Portekizli teknik adam, şunları aktardı:

"İki oyuncu daha değiştirerek sistem değişikliğine gittik. Takım hala puan almaya çalışıyordu. Gol de bulduk. Direkten dönen topumuz gol olsa buradan puanla dönerdik, bunu da hak ettiğimizi düşünüyoruz. Takım hiçbir zaman oyundan düşmedi, puan almaya çalıştı. Son dakikaya kadar isteğini sürdürdü. Diğer maçlarda da bunu yapıyoruz. Beşiktaş ligin en iyi oynayan takımı. Rahat oynamalarına izin vermedik. Bireysel olarak iyi oyuncuları ve çok seçenekleri var."