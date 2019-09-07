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Beşiktaş Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti?

Liglere verilen milli maç arasını değerlendirmek isteyen Beşiktaş ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Peki, Beşiktaş Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti?

07 Eylül 2019 Cumartesi 19:35
Beşiktaş Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti?

Liglere verilen milli maç arasını değerlendirmek isteyen Beşiktaş ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Peki, Beşiktaş Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti?

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı TFF 1. Lig lideri Ümraniyespor'u 3-1 yendi. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan maçta Cihan Aydın, Murat Altan, Hasan Hüseyin Tetik ve Cihan Ataş hakem dörtlüsü görev yaptı.

Konuk takım Beşiktaş müsabakaya Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Enzo Roco, Necip Uysal, Pedro Rebocho, Mohamed Elneny, Douglas, Erdem Seçgin, Orkan Çınar, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ilk 11'i ile çıktı. 

Ev sahibi Ümraniyespor ise müsabakaya Burak Öğür, Muharrem Öner, Tarık Tekdal, Emre Kurt, Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Aykut Emre Yakut, Riad Nouri, Chukwuma Emmanuel Akabueze, Valentin Lazar, Honore Gomis ilk 11'i ile başladı. 

Mücadelenin 2. dakikasında soldan son çizgiye inen N'Koudou'nun yerden ortasında Umut Nayir altıpasta uygun durumda meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Siyah-beyazlı takımda Orkan Çınar, 11. dakikada kullandığı kornerde topu doğrudan ağlara göndererek farkı 2'ye çıkardı. 

Mücadelenin 24. dakikasında Ümraniyespor'dan Nouri'nin kullandığı penaltıda kaleci Utku sağına gelen topun filelere gitmesini önledi. Maçın ilk yarısı 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi. 

İkinci yarıda Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz, Jeremain Lens, Victor Ruiz, Anıl Gönderiç, Ahmet Gülay, Ahmet Emir Özbay ve Halil Duman oyuna girdi. Siyah-beyazlılarda maça ilk 11'de başlayan Utku Yuvakuran, Orkan Çınar, Elneny ve Douglas 90 dakika sahada kaldı. 

Ümraniyespor'da da Alaaddin Okumuş, Timur Temeltaş, Yunus Emre Gedik, Serkan Göksu, Vasco Fernandes, Bahadır Taşdelen, Ghislain Gimbert, Emircan Altıntaş ve Furkan Deniz süre aldı. 

İki takımın da pozisyonlara girdiği maçın 78. dakikasında Lens'in düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Umut Nayir gole çevirdi ve Beşiktaş'ı 3 farklı üstünlüğe taşıdı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında ev sahibi ekip Gimbert ile fileleri havalandı. Maç Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. 

Elneny forma giydi 

Beşiktaş'ın yeni transferi Mohamed Elneny, siyah-beyazlı formayla ilk kez bir maça çıktı. 

Siyah-beyazlı kulübün İngiltere temsilcisi Arsenal'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mısırlı orta saha oyuncusu, Ümraniyespor müsabakasına ilk 11'de başladı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, 90 dakikada sahada kaldı.

Pazubendi 18 yaşındaki Kartal'da 

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz müsabakada kaptanlık pazubendini taşıdı. Siyah-beyazlı takımın altyapısından yetişen Kartal, 46. dakikada oyuna girdi. Genç futbolcu, sahada kendisinden tecrübeli birçok isim olmasına rağmen kaptanlık pazubendini taktı.

Avcı'dan gençlere şans 

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ümraniyespor müsabakasında altyapıdan yetişen gençlere şans verdi. 

Müsabakada 19 yaşındaki Erdem Seçgin'i ilk 11'de başlatan Avcı, ikinci yarıda 18 yaşındaki Kartal Kayra Yılmaz, 19 yaşındaki Anıl Gönderiç, 16 yaşındaki Ahmet Gülay, 17 yaşındaki Ahmet Emir Özbay, 18 yaşındaki Halil Duman'ı sahaya sürdü. 

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 19:35
  1. Aydın
  2. Beşiktaş Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti?
  3. Beşiktaş
  4. Süper Lig
  5. Ümraniyespor - Pazarspor

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