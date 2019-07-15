Beşiktaş, Tyler Boyd'u transfer etti - Siyah-beyazlılar, Vitoria Guimaraes'in ABD'li oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'in ABD'li hücum oyuncusu Tyler Boyd'u transfer etti. Siyah-beyazlı kulüpten saat 19.03'te yapılan açıklamada, "Vitoria Guimaraes Kulübünden transfer edilen Tyler Boyd ile 4 senelik sözleşme imzalanmıştır." denildi. Geride kalan sezonun ikinci devresinde MKE Ankaragücü'nde kiralık forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de 14 maçta 6 gol kaydetti.



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