Beşiktaş tribünlerinden Ankaragücü’ne destek Beşiktaşlı taraftarlar, vefat eden iki Ankaragücülü taraftarlar için ‘Acının rengi olmaz başınız sağ olsun Ankaragücü’ pankartı açtı.

Beşiktaşlı taraftarlar, vefat eden iki Ankaragücülü taraftarlar için ‘Acının rengi olmaz başınız sağ olsun Ankaragücü’ pankartı açtı.

Beşiktaş tribünleri geçtiğimiz günlerde Antalya deplasmanı dönüşünde kazada vefat eden Ankaragücülü taraftarlar Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz’ü unutmadı. Vodafone Park’ta oynanan Konyaspor maçında siyah-beyazlı taraftarlar, ‘Acının rengi olmaz başınız sağ olsun Ankaragücü’ pankartı açarak destekte bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.