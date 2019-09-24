Beşiktaş tribünlerinde Sergen Yalçın sesleri Beşiktaşlı taraftarlar, Başakşehir maçında oynanan kötü futbolun ardından Sergen Yalçın tezahüratları yaptı.

Üst üste gelen kayıplar sonrası Beşiktaş taraftarı yönetime tepki gösterdi. Hedefte rakip takım yöneticileriyle maç yemeği yedikten sonra stattan ayrılan Başkan Fikret Orman vardı. Başakşehir'in golü sonrası ise Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın lehine tezahüratlar başladı. Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası taraftarlar Yalçın'ın takımın başına geçmesini istemiş, eski kaptan "Bir gün elbet buluşacağız" diyerek desteğe teşekkür etmişti. 'Ne zaman şampiyonluk diye bağırsak kursağımızda kalıyor'

Taraftarlar "Ne zaman şampiyonluk diye bağırsak kursağımızda kalıyor. Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor" tezahüratı yaptı.

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