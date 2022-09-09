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Spor Beşiktaş transferler gelenler gidenler 2022-2023
Spor

Beşiktaş transferler gelenler gidenler 2022-2023

Süper Lig’de ilk transfer dönemi sona erdi. Beşiktaş’ın hangi futbolcuları transfer ettiği ise araştırılmaya başlandı. Beşiktaş gelen giden oyuncular:

Yeniakit Publisher
2022-09-09 10:57:00 -
Beşiktaş transferler gelenler gidenler 2022-2023

2022-2023 sezonu ilk ara transfer dönemi sona erdi. Beşiktaş transfer döneminde kimleri aldı?

Beşiktaş transferler gelenler gidenler 2022-2023

Gelenler

Gedson Fernandes

Valentin Rosier

Jackson Muleka

Emrecan Uzunhan

Tayyip Sanuc

Kerem Atakan Keskin

Nathan Reomond

Romain Saiss

Cenk Tosun

Dele Alli

Wout Weghorst

Arthur Masuaku

Tayfur Bingöl

Berkay Vardar

Gidenler

Emirhan İlkhan

Rıdvan Yılmaz

Serdar Saatçi

Cyle Larin

Güven Yalçın

Alex Teixeira

Domagoj Vida

Kenan Karaman

Gökhan Töre

Alpay Çelebi

Jeremain Lens

İlkay İşler

Halil Duman

Atamer Bilgin

Kartal Yılmaz (Kiralık)

Ajdin Hasic        

Kerem Kalafat (Kiralık)

Atakan Üner      (Kiralık)

Abdullah Aydın(Kiralık)

Bilal Ceylan (Kiralık)

Emirhan Delibaş               (Kiralık)

Adem Ljajic

Oğuzhan Özyakuh

Fabrice N'Sakala

Mehmet Topal

Demir Ege Tıknaz

Göktuğ Baytekin

Douglas

Michy Batshuayi

Meralem Pjanic

Valentin Rosier

Can Bozdoğan

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