Beşiktaş transferler gelenler gidenler 2022-2023
Süper Lig’de ilk transfer dönemi sona erdi. Beşiktaş’ın hangi futbolcuları transfer ettiği ise araştırılmaya başlandı. Beşiktaş gelen giden oyuncular:
2022-2023 sezonu ilk ara transfer dönemi sona erdi. Beşiktaş transfer döneminde kimleri aldı?
Beşiktaş transferler gelenler gidenler 2022-2023
Gelenler
Gedson Fernandes
Valentin Rosier
Jackson Muleka
Emrecan Uzunhan
Tayyip Sanuc
Kerem Atakan Keskin
Nathan Reomond
Romain Saiss
Cenk Tosun
Dele Alli
Wout Weghorst
Arthur Masuaku
Tayfur Bingöl
Berkay Vardar
Gidenler
Emirhan İlkhan
Rıdvan Yılmaz
Serdar Saatçi
Cyle Larin
Güven Yalçın
Alex Teixeira
Domagoj Vida
Kenan Karaman
Gökhan Töre
Alpay Çelebi
Jeremain Lens
İlkay İşler
Halil Duman
Atamer Bilgin
Kartal Yılmaz (Kiralık)
Ajdin Hasic
Kerem Kalafat (Kiralık)
Atakan Üner (Kiralık)
Abdullah Aydın(Kiralık)
Bilal Ceylan (Kiralık)
Emirhan Delibaş (Kiralık)
Adem Ljajic
Oğuzhan Özyakuh
Fabrice N'Sakala
Mehmet Topal
Demir Ege Tıknaz
Göktuğ Baytekin
Douglas
Michy Batshuayi
Meralem Pjanic
Valentin Rosier
Can Bozdoğan