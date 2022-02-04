Beşiktaş, transferin bombasını patlatıyor!

Batshuayi'nin performansından memnun olmayan Beşiktaş, Al Arabi'de forma giyen Aaron Boupendza için girişimlerine başladı.

Hatayspor'da muhteşem bir performans sergileyen Aaron Boupenzda, 2020-2021 sezonunu Süper Lig'i gol kralı olarak tamamladı. Tecrübeli futbolcunun yaşının da henüz çok ilerlememiş olmaması nedeniyle Al Arabi, Aaron Boupendza için Akdeniz ekibine 4 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödedi.

Gabonlu santraforun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor. Aaron Boupenzda'nın Al Arabi ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. Tecrübeli futbolcu hücumun her bölgesinde forma giyebiliyor.

Aaron Boupendza, bu sezon Al Arabi formasıyla 12 resmi müsabakada süre aldı. Gabonlu santrafor bu süreçte rakip fileleri 4 kez havalandırma başarısı gösterdi. Aaron Boupendza takım arkadaşlarına 2 asist yaptı.

Aaron Boupendza'nın, Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlıların yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerine başladığı kaydedildi.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcuyu transfer etmek için görüşmelere başladığı aktarıldı. 25 yaşındaki santraforun 2022-2023 sezonu için Süper Lig devinin gündemine geldiği öğrenildi.

Beşiktaş, Boupendza için görüşmelere başladı #2

23 MAÇTA 4 GOL

Gabon Milli Takımı'na 23 kez davet edilen Aaron Boupendza, rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Tecrübeli futbolcu Süper Lig'de gol krallığı yaşadığı 2020-2021 sezonunda toplamda 22 gol atma başarısı gösterdi.

Mounana altyapısında futbola başlayan Aaron Boupendza daha sonra Bordeaux, Pau, Ajaccio, Tours, Feirense, Hatayspor ve Al Arabi formaları giydi. Öte yandan tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olduğu belirtildi.