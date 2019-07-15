Beşiktaş transferi açıkladı! 4 yıllık sözleşme
Beşiktaş, Portekiz ligi ekiplerinden Guimaraes'ten Tyler Boyd ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:22
Beşiktaş, ABD'li golcü futbolcu Tyler Boyd'u 4 yıllığına transfer ettiğini açıkladı.
Beşiktaş, geçen sezon kiralık olarak Ankaragücü'nde oynayan Tyler Boyd'un bonservisini Guimaraes'ten aldığını ve oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Bonservisine 2.4 milyon euro ödenen Tyler Boyd, Beşiktaş'tan yıllık 1.2 milyon euro maaş alacak.
Beşiktaş resmi sitesinden yapılan açıklama;
Vitoria Guimaraes kulübünden transfer edilen Tyler Boyd ile 4 senelik sözleşme imzalanmıştır.
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