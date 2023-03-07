Beşiktaş Tosun Paşa için kararını verdi! Flaş gelişme...

Beşiktaş'ta yönetim, golcü oyuncu Cenk Tosun'u bırakma konusunda kararsız. Siyah-beyazlılar, ABD'den üç senelik teklif alan milli futbolcunun ayrılığına şartlı onay verecek.

Beşiktaş'ın milli forveti Tosun Paşa lakaplı Cenk ABD yolcusu... Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlılar, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor. Güneş'in gelmesiyle birlikte performansında yükselişe geçen Cenk'le ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş yönetimi,Güneş'in raporu doğrultusunda milli oyuncu ile yeni sözleşme planlarken, Cenk Tosun'a ABD'den gelen cazip teklif sonrası bu kararın bir kez daha gözden geçirilmesine karar verildi.

Beşiktaş'ın başarılı golcüsü Cenk Tosun'a, MLS ekiplerinden Chicago Fire transfer teklifinde bulundu. ABD ekibinin, Cenk'e toplam 9 milyon dolar ücret karşılığında 3 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edildi. Amerika ekibinin bu teklifinin yıllık 2.5 milyon dolar garanti ücretin yanı sıra 500 bin dolar da bonus ödemelerini içerdiği öğrenildi. Haber7'ye göre; 31 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlılar ile sözleşmesi sezon sonu tamamlanırken; Chicago Fire transferin gerçekleşmesi halinde Beşiktaş'a bonservis bedeli de ödeyecek.

Siyah-beyazlı yönetim, menajerler aracılığıyla gelen bu teklifin ardından teknik heyetten yeni bir rapor daha talep etti. Teknik patron Şenol Güneş'in bırakmaya pek istekli olmadığını belirtmesine rağmen, resmi teklifin her iki tarafın da memnun kalacak düzeyde olması durumunda, Cenk'in gitmesine izin verilecek. Siyah-beyazlıların, Cenk için yapılacak teklifin 2-3 milyon dolar seviyesinde olması durumunda, oyuncu da gitmek istediğini söylerse milli forvet ile sezon sonu gelmeden yollarını ayıracak. Bu sezon 24 maçta görev alan milli golcü, 12 kez fileleri sarsarken 2 de asiste yaptı ve 14 gole katkı sağladı.



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