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Spor Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın: Hulk ile ilgileniyoruz
Spor

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın: Hulk ile ilgileniyoruz

Süper Lig'de zirveyi bırakmayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 4-1 kazandıkları Fatih Karagümrük mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 19:26:00 -
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın: Hulk ile ilgileniyoruz

Süper Lig’in 20. haftasında Karagümrük’ü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 4-1 mağlup eden Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Yalçın, “Bugün için kazanmak çok önemliydi. Derbi maçların arkasında bazen konsantrasyon bozukluğu ya da rehavet olabiliyor. Ama bugün baktığımızda çok konsantreydik ve oyunun tamamında kontrol bizdeydi. Oyuncular iyi mücadele edip koştular. Kazanmak için gereken her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Attığımız goller güzeldi. İyi bir 3 puan oldu bizim için. Böyle maçlar zordur bizim için. Sürpriz olmasına müsaade etmedik. Zor deplasmandan galibiyetle dönmek mutluluk verici. Pazar günkü maça hazırlanmak istiyoruz. İlk yarıyı Göztepe maçıyla iyi bitirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hulk görüştüğümüz isimlerden birisi”

Transfer konusunda Emre Kocadağ’ın Hulk ile ilgili yaptığı açıklamayı hatırlatılan Sergen Yalçın, “Forvet hattına şartlar mümkün olursa güçlendirmek istiyoruz. Hulk da görüştüğümüz oyunculardan birisi ve görüşülüyor. Şartlar uyarsa güçlendirmek istiyoruz. Emre Kocadağ zaten gerekeni söylemiş” dedi.

Şampiyonlukla ilgili soruya, “Şampiyonluk konuşmak için erken. Her maçtan sonra aynı sorular geliyor. Daha çok uzun bir sezon oynayacağız. Elimizden geldiğince kazanarak yarışmacı kimliğimizle kalmak istiyoruz. Her maça ciddi hazırlanıyoruz, zaten hazırlanmamız gerekiyor” açıklamasını yapan başarılı çalıştırıcı, “Yeni transferlerin takıma katılmasıyla nasıl bir performans bekliyorsunuz” sorusuna ise “Ortada transfer falan yok, hangi transferlerden bahsediyoruz, ben anlamadım” cevabını verdi.

“Adem ve Gökhan ikinci yarıda katkı verecektir”

Oyunu hem defansif hem de ofansif şekilde oynamaya çalıştıklarını ifade eden Sergen Yalçın, “Oyunu hem defansif hem ofansif oynamaya çalışıyoruz. Sezon başından bu yana ciddi çalışmalarımız oldu ve oyun şablonumuz oturdu. Oynayanlar ve dışarıda kalanlar ne istediğimiz çok iyi şekilde biliyor. Oyunumuz artık oturdu. 1 aydır 3 günde 1 maç oynuyoruz ve rejenerasyon antrenmanları yapıyoruz. Oyuncularımız özverililer. Çok mücadele edip çok savaşıyorlar. İnşallah böyle devam ederler” dedi.

Son olarak Adem Ljajic’le ilgili konuşan Yalçın, “Adem geçen sezondan bu yana korona olana kadar oynuyordu. Koronavirüse yakalandıktan sonra uzaklaştı ve bu sezon da sakatlık problemleri yaşadı. Şu anda 90 dakikayı kaldıracak fizik gücü yok ama 3 haftadır ciddi antrenman yapıyor. Bu şekilde devam ederse mutlaka ondan yararlanacağız. Kendisi bize ekstra güç katacak bir oyuncu. Şu andaki oyun için yetenekli olmak yeterli değil, takımla birlikte mücadele etmek, ekstra koşmak gerekiyor. Gökhan da Adem de takıma döndü. Umarım ligin ikinci yarısında ikisi de takıma gereken katkıyı yaparlar” diyerek sözlerini tamamladı.

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