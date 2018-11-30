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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: İyi niyetli olunca Allah da yardım ediyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sarpsborg galibiyetinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

30 Kasım 2018 Cuma 02:41
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: İyi niyetli olunca Allah da yardım ediyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0 geriden gelip 3-2 kazandıkları Sarpsborg maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Şenol Güneş, 2-0'dan 3-2 galibiyetle ilgili ''2-0'ı da biz yaptık, 3-2'yi de biz yaptık. Oyuncuların birçoğunun kasıklarında şişkinlik var şu anda. İlk yediğimiz gol ve sonra paniklememiz sıkıntılıydı. Sonra Allah yardım etti. İyi niyetli olunca Allah da yardım ediyor'' ifadelerini kullandı.

''Büyük bir iş yaptık''

İkinci yarıdaki farkla ilgili konuşan tecrübeli teknik adam ''Biz bir şey yapmıyoruz, kendiliğinden gelişiyor. Oyuncular ne yapacağını biliyor. Önemli olan oyuncuların ruhunu vermesi. Şu maçta hiçbir oyuncuya bir şey söyleyemem. Dar bir kadroyla geldik, büyük bir iş yaptık'' dedi.

Hafta sonu oynanacak derbiye çok fazla dinlenmeden çıkacaklarının hatırlatılması üzerine Şenol Güneş ''Buradan bir yolculuk yapacağız. Sonra bekleyip bir yolculuk daha yapacağız ve sabah 8'de ancak Türkiye'de olacağız. Sonra Galatasaray için kampa gireceğiz'' şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 02:41
  1. Beşiktaş
  2. Şenol Güneş
  3. Sarpsborg
  4. UEFA Avrupa Ligi

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