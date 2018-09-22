Beşiktaş teknik direktörü Güneş Fenerbahçe derbisindeki golcüsünü belirledi!

UEFA Avrupa Ligi’nde I Grubu’na önceki günkü 3-1’lik Sarpsborg galibiyetiyle ‘merhaba’ diyen Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe’yle pazartesi günü oynanacak mücadelede moral depolamıştı. Teknik direktör Şenol Güneş’in, Fenerbahçe’yle Kadıköy’de oynanacak derbide Sarpsborg karşılaşmasından 4 farklı isimle sahaya çıkması bekleniyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; Derbide eldivenleri Loris Karius’a verecek olan Şenol Güneş’in, stoper hakkında Pepe’yle birlikte bu kez Vida’yı görevlendirip Roco’yu kulübeye çekeceği bildirildi. Bek hattında Gökhan Gönül ve Caner Erkin ikilisini değiştirmeyecek olan Güneş’in, kart cezalısı olması sebebiyle ön liberoda Gary Medel’in yerine Tolgay Arslan’a forma vereceği düşünülüyor.

QUARESMA GERİ DÖNÜYOR

Libero hattında Tolgay’la birlikte Oğuzhan Özyakup’u sahaya sürecek olan deneyimli teknik adamın, sağ kanatta Gökhan Töre’nin yerine bu kez Ricardo Quaresma’yı görevlendireceği, sol bölümde ise Jeremain Lens’i sabit tutacağı belirtildi. 10 numara hattında yeni transfer Adem Ljajic’i sahaya sürecek olan Güneş, forvet hattında ise önemli bir değişiklik yapacak. Alvaro Negredo’nun Al Nasr’a transfer olmasının ardından forvet hattında görevi devralan Cyle Larin’in performansından memnun kalmayan Güneş’in, bu alanda eldeki diğer isimler; Vagner Love ve Mustafa Pektemek’in de bekleneni verememesi sebebiyle Ryan Babel’i forvete alacağı öğrenildi.

GOLCÜ BABEL OLACAK

Hollanda Milli Takımı’nda son dönemde forvet hattında başarıyla forma giyen Ryan Babel, Beşiktaş’tan önceki kulübü Deportivo La Coruna’da da İspanyol kulübünün gol yükünü sırtlamıştı. Konuyla ilgili olarak önceki dönemlerde bir açıklamada bulunarak forvet hattında görev alması halinde elinden geleni yapacağını belirten Babel’in, Kadıköy’de de Beşiktaş’ın 1 numaralı golcüsü olması planlanıyor. Siyah-Beyazlı formayla bu sezon 11 maçta 6 gollük performans sergileyerek kalitesini ispat eden Babel, önceki akşam da Sarpsborg filelerini havalandırmıştı.