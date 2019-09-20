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Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Taraftarlardan özür diliyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 4-2 sona eren Slovan Bratislava maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

20 Eylül 2019 Cuma 12:20
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Taraftarlardan özür diliyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 4-2 sona eren Slovan Bratislava maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''Kötü bir oyun, kötü bir bireysel performans” diyen Avcı “Bu sonucun hiçbir açıklaması yok. Kötü bir görüntü vardı. Taraftarlardan özür diliyoruz. Çözmeye çalışacağız. Yarın daha sağlıklı düşünebileceğiz” açıklamasını yaptı.

Avcı, bireysel hataların konsantrasyon eksikliğinden kaynaklandığına da vurgu yaptı: "Sahada 7 yeni transfer vardı. Bu kadar pozisyon vermenin yeni yapılanmayla alakası olduğunu düşünmüyorum. Konsantrasyon eksikleri vardı”

Tecrübeli teknik adam sakat futbolcular hakkında da "Enzo Roco'nun son durumuna, Victor Ruiz'in raporlarına döndüğümüzde bakacağız” ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 12:20
  1. Beşiktaş
  2. Abdullah Avcı
  3. Slovan Bratislava
  4. UEFA Avrupa Ligi

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