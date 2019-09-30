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Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Kağıt üzerinde görüntü iyi değil

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 4-1 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından basın mensuplarının ardından açıklamalarda bulundu.

30 Eylül 2019 Pazartesi 12:02
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Kağıt üzerinde görüntü iyi değil

Beşiktaş'ın teknik direktörü Abdullah Avcı, "İlk golden sonra çok kırılgan, oyunda kopmaların ve kaygının başladığı bir durumu sahanın içinde yaşıyoruz. Oyunun her anında büyük takım refleksiyle olmamız lazım. Kabul edilebilir bir durum değil." dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde 6 hafta sonunda beş puanda kaldıklarını ve üç mağlubiyet aldıklarını hatırlattı.

Deplasman maçlarında 10 gol yediklerini, geride kalan 6 haftada ise tek galibiyet elde ettiklerini vurgulayan Avcı, "Çok alışık olduğumuz ve kabul edilebilir bir durum değil. Teknik olarak bu maçın yorumuna girmek istemiyorum. Dikkat çekici olan kendi kalemize gol atmamız değil, deplasmandaki üç maçta 10 gol yemiş olmamız. İlk golden sonra çok kırılgan, oyunda kopmaların ve kaygının başladığı bir durumu sahanın içinde yaşıyoruz. Oyunun her anında büyük takım refleksiyle olmamız lazım. Kabul edilebilir bir durum değil. Beşiktaş seyircisi, tarihinde özellikle böyle durumlarda da yönetimine, takımına sonuna kadar destek olmuştur. Çok kırılgan bir yapımız var. Bunun altından çok çalışarak kalkmamız lazım." diye konuştu.

"Duygularımla konuşmak istemiyorum"

Abdullah Avcı, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine, bunun bir çözüm olmayacağını kaydederek, şunları söyledi:

"Beşiktaş Kulübü olarak ligde ve Avrupa'da yarışan, sistemiyle gelişmiş bir takım oluşturma üzerinde çalışıyoruz. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Beşiktaş, her zaman zor durumlardan kafasını kaldırarak çıkmıştır. Bugün itibarıyla baktığınızda yarışta olmak için galibiyete ihtiyacımız vardı. Üç deplasman maçında 10 gol yemek kabul edilebilir değil. Benim de mesleki anlamda yaşamadığım bir durum. Duygularımla konuşmak istemiyorum. Perşembe ve pazar maç var. Bunun üzerinde çalışma yapacağız. Sistemi ve oyunu geliştirmeye çalışıyoruz. Oyuncu grubu da buna inandı."

Ligde her takımın eksikleri olduğunu ileri süren Avcı, "Ligin şampiyonluğa aday takımları, Trabzonspor da buna dahil, oyun ve performans olarak tam oturmamış gibi görünüyor. Kağıt üzerinde görüntü iyi değil. Herkes yarışın içinde. Bu yarışa biz de dahiliz. Umarım kafamızı erken kaldırıp, büyük takım refleksi gösteririz. " ifadelerini kullandı.

Beşiktaş taraftarının desteğine ihtiyaç duyduklarına işaret eden Avcı, "Beşiktaş taraftarı stada geldiğinde, takımını desteklediğinde, kafamızı kaldırmamız için en büyük yardımcıdır. Tabii ki eleştiri yapılacak. Biz de gereken dersleri çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 12:02
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  2. Abdullah Avcı
  3. Trabzonspor
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