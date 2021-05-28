  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tefecilere şafak vakti operasyon
Dolarda sert hareketlilik!
Görünmez heykeli 150 bin TL'ye sattı!
Korsan seçim patladı! Talimat bakın nereden
Spor Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin lira tazminat ödeyecek
Spor

Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin lira tazminat ödeyecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin lira ödemesine hükmetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 08:59:00 -
Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin lira tazminat ödeyecek

Kuruldan yapılan açıklamada, siyah-beyazlı kulübün itirazının incelendiği belirtilerek, "Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının fesih tazminatı tutarı yönünden karşı oy yazısında belirtilen 210 bin liranın mahsup edilmesi neticesinde 17 milyon 130 bin lira olarak düzeltilerek onanmasına, davalının diğer itirazlarının reddine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), çeşitli gerekçelerle Beşiktaş'a verdiği 320 bin liralık ceza ile siyah-beyazlı takımın yardımcı antrenörü Ozan Köprülü'nün 13 bin lira ve 1 maç men cezasını onadığı aktarıldı.

Kurul ayrıca Galatasaray Kulübünün 224 bin ve Göztepe'nin 50 bin liralık para cezalarını da onadığı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ertuğrul Özkök'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı!
Gündem

Ertuğrul Özkök'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı!

Radyo programcısı Adem Metan'a konuşan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için muhalefetin söyleyemediği söz..
Erdoğan'dan haddini aşan Kaftancıoğlu'na şok
Gündem

Erdoğan'dan haddini aşan Kaftancıoğlu'na şok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haddini aşan ifadeler kullanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazmi..
Putin’e Türkiye tepkisi büyüyor! 'Tarih verildi' iddiası
Dünya

Putin’e Türkiye tepkisi büyüyor! 'Tarih verildi' iddiası

Rusya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlaması Rus vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor. Rus turistler, kararın bir an önce açıkla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay