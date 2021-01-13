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Spor Beşiktaş tek golle çeyrek finale çıktı
Spor

Beşiktaş tek golle çeyrek finale çıktı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 22:57:00 -
Beşiktaş tek golle çeyrek finale çıktı

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı Beşiktaş, 1-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

İlk yarı orta saha mücadelesiyle geçilirken soyunma odasına 0-0 eşitlikle girildi.

İkinci yarıda baskısını arttıran Beşiktaş, aradığı golü 85. dakikada Larin'le buldu. Müsabakayı 1-0 kazanan siyah-beyazlı ekip çeyrek finale yükseldi.

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