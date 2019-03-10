Beşiktaş taraftarlarından maça yoğun ilgi
Beşiktaş taraftarları, Süper Lig’de oynayacakları Atiker Konyaspor maçı için Vodafone Park ve çevresini doldurmaya başladı.10 Mart 2019 Pazar 18:35
Beşiktaş taraftarları, Süper Lig’de oynayacakları Atiker Konyaspor maçı için Vodafone Park ve çevresini doldurmaya başladı.
Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında Atiker Konyaspor ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlılar, stat çevresinde yoğun kalabalıklar oluşurdu. Vodafone Park’ta oynanacak müsabakaya taraftarların yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.
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