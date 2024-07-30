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Spor Beşiktaş taraftarının merakla beklediği haber! Bronckhorst kararını verdi
Spor

Beşiktaş taraftarının merakla beklediği haber! Bronckhorst kararını verdi

Yeniakit Publisher
2024-07-30 10:46:00 -
Beşiktaş taraftarının merakla beklediği haber! Bronckhorst kararını verdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, ideal kadrosunu şekillendirdi. İşte detaylar...

Beşiktaş’ın Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Portekizli yıldız Rafa Silva’yı 10 numara pozisyonunda kullanmayı planlıyor. Tecrübeli teknik adam, Silva’nın üretkenliğini orta sahada en iyi şekilde değerlendirmek istiyor.

Fanatik'te yer yalan habere göre Van Bronckhorst, kanat pozisyonlarında ise Milot Rashica ve Semih Kılıçsoy’u tercih etmeyi düşünüyor. Bu iki oyuncunun hızı ve yetenekleri, Beşiktaş’ın hücum gücünü artıracak. Orta sahada Al-Musrati ve Gedson Fernandes ikilisini sahaya sürmeyi planlayan Van Bronckhorst, bu oyuncuların dinamizmi ve oyun kurma yeteneklerinden faydalanmayı hedefliyor.

Al-Musrati’nin savunma katkısı ve Gedson’un hücuma dönük oyun tarzı, takımın dengesini sağlayacak. Muci’nin kulübede hamle oyuncusu olarak değerlendirileceği gelen bilgiler arasında. Van Bronckhorst, bu oyuncuyu maçın gidişatına göre oyuna alarak takımın performansını artırmayı amaçlıyor. Forvet hattında ise Immobile'ye formayı teslim edecek.

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