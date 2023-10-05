Beşiktaş taraftarından büyük tepki! Mehmet Büyükekşi sinirlendi.
Beşiktaş evinde İsviçre temsilcisi Lugano’ya son 9 dakikada yediği üç golle mağlup olurken taraftarını üzerek tepki aldı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde evinde Lugano’ya 3-2 mağlup olurken büyük tepki topladı.
Beşiktaş taraftarı futbolcularına tepki gösterirken hemen ardından Lugano oyuncularını alkışlayarak adeta bağrına bastı.
Büyükekşi çok sinirli
Bir diğer tarafta iseTürkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin Tüpraş Stadyumu’ndan büyük sinirle ayrılması objektiflere yansıdı.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, tribünlerden kendisi aleyhine yapılan tezahüratlar sonrası Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye parmak sallayarak stadı terk ettiği iletildi.
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