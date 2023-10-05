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Spor Beşiktaş taraftarından büyük tepki! Mehmet Büyükekşi sinirlendi.
Spor

Beşiktaş taraftarından büyük tepki! Mehmet Büyükekşi sinirlendi.

Yeniakit Publisher
2023-10-05 22:39:00 - 2023-10-05 23:02:09
Beşiktaş taraftarından büyük tepki! Mehmet Büyükekşi sinirlendi.

Beşiktaş evinde İsviçre temsilcisi Lugano’ya son 9 dakikada yediği üç golle mağlup olurken taraftarını üzerek tepki aldı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde evinde Lugano’ya 3-2 mağlup olurken büyük tepki topladı.

Beşiktaş taraftarı futbolcularına tepki gösterirken hemen ardından Lugano oyuncularını alkışlayarak adeta bağrına bastı.

 

Büyükekşi çok sinirli

Bir diğer tarafta iseTürkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin Tüpraş Stadyumu’ndan büyük sinirle ayrılması objektiflere yansıdı.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, tribünlerden kendisi aleyhine yapılan tezahüratlar sonrası Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye parmak sallayarak stadı terk ettiği iletildi.
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Yorumlar

asim keskin

yillardir burdan yaziyorum. Istanbul takimlarindan, siyasi partilarden Istanbul belediyelerinden ve dahi diyanettetn ve dahi önemli stratejik kurumlardan Trabzonlular elenmelidir diye. Trabzonlular, kendilerinden baskalarinin zekasiz olduguna kendilerini inandirmis ki onlar olmadan bir sey olmoyur. BU adami sadece ben degil yillardir futboldan anlayan herkes tenkit ediyor. Besiktas taraftarina iskence cektriliuyor. Fenrbahcede bundan geri kalmaz göreceksiniz onlarda tepe taklk gidecek.
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