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Beşiktaş taraftarı tepkili! Fenerbahçe’nin tecrübeli oyuncusu ile görüşüldü

Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, Fenerbahçe’nin tecrübeli oyuncusu Mehmet Ekici ile transfer görüşmesi yaptı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 09:18
Beşiktaş taraftarı tepkili! Fenerbahçe’nin tecrübeli oyuncusu ile görüşüldü

Fenerbahçe’nin gözden çıkardığı belirtilen Mehmet Ekici’nin transferine, teknik direktör Abdullah Avcı da onay verdi. Ancak birçok Beşiktaşlı yöneticinin, geçmişteki olaylar nedeniyle taraftarın Ekici’ye sıcak bakmayacağını düşündüğü öğrenildi.

Beşiktaş’ta dün transferde ilginç bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlılar, Fenerbahçe’de takımda düşünülmediği belirtilen Mehmet Ekici ile masaya oturdu. Ekici’nin Fenerbahçe’deki geleceğinin belli olması sonrasında Beşiktaş’tan görüşme talep ettiği belirtildi. 29 yaşındaki orta saha, dün Futbol Direktörü Ali Naibi ile görüştü. 1-2 gün içinde netlik kazanacak transfere Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı da onay verdi.

Taraftar tepkili

Birçok Beşiktaşlı yöneticinin, taraftarın bu transfere tepki göstereceğini düşündükleri belirtildi. Nitekim görüşme haberlerinin yayılması sonrasında taraftarlar da sosyal medyada tepki gösterdi. Ekici, 2017’de Beşiktaş’a değil, Fenerbahçe’ye transfer olmak için Trabzonspor’da yarım sezon kadro dışı kalmıştı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 09:18
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