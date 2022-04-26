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Spor

Beşiktaş taraftarı çileden çıktı

Beşiktaş'ın kendi evinde Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup olduğu maçta saç baş yolduran Batshuayi taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 09:44:00 -
Beşiktaş taraftarı çileden çıktı

Kasımpaşa karşısında yokları oynayan Belçikalı futbolcu, beklentilerin çok altında kaldı ve oyundan alınırken ıslıklandı.

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında sahasında kaybederek üst üste 2. maçında da galibiyetin uzağında kaldı.

Siyah beyazlılarda Valerien İsmael’in ilk iç saha karşılaşması olan Alanyaspor mücadelesinde attığı 2 golle yıldızlaşan ve taraftarlardan alkış alan Batshuayi bu kez tepki çekti.

Kasımpaşa karşısında beklentilerin çok uzağında olan Belçikalı futbolcu kenara alınırken ıslıklandı. 62’de yerini Kenan Karaman’a bırakan Batshuayi bir süre tepki gördü. Vida da çıkarken ıslıklandı.

Josef de Souza, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir mesajla çağrıda bulunurken, “Sahada işler yolunda gitmediğinde bizim için itici güç olup galibiyete daha çok inanmamızı sağlıyorsunuz. Bu yüzden stada gelmenizi istiyorum, hak ettiğimiz için değil; size ihtiyacımız olduğu için” demişti. Taraftarlar da Alanya maçında olduğu gibi yine tribünleri doldurdu ancak bu kez sonuç istedikleri gibi olmadı.

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