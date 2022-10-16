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Spor Beşiktaş taraftarı çıldırdı! Maç sonu neler oldu neler...
Spor

Beşiktaş taraftarı çıldırdı! Maç sonu neler oldu neler...

Beşiktaş taraftarları, teknik direktör Valerien Ismael ve İngiliz yıldız Dele Alli'ye tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-16 22:25:00 -
Beşiktaş taraftarı çıldırdı! Maç sonu neler oldu neler...

Beşiktaş taraftarları, teknik direktör Valerien Ismael ve İngiliz yıldız Dele Alli'ye tepki gösterdi.

Beşiktaş taraftarları, Trabzonspor karşılaşmasında siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael'e tepki gösterdi.

Maçın ikinci yarısında Beşiktaş'ın 2-1 geride olması ve oyunda istediklerini yapamamasının ardından tepki geldi.

"Ismael istifa"
Siyah-beyazlı taraftarlar, "Ismael uyuma, değişiklik yapsana." şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Öte yandan futbolseverler maçın son dakikalarında ise "Valerien Ismael istifa" diyerek Fransız teknik adamı istifaya davet etti. Dolmabahçe'deki seyircilerin birçoğunun Şenol Güneş lehine tezahüratta bulunması ise dikkat çekti.

Dele Alli de ıslıklandı

Beşiktaş taraftarının tepkisinin ardından oyuncu değişikliği geldi. Maçın 68. dakikasında Dele Alli kenara gelirken ıslıklandı ve yerine Cenk Tosun girdi.

Salih Uçan da yerini Gedson Fernandes'e bıraktı. Siyah-beyazlı takımda oyuna giren Cenk Tosun üç dakika sonra fileleri havalandırdı.

Bitiş düdüğüyle birlikte statta Ismael istifa, Sergen Yalçın tezahüratları yapıldı.


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