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Spor Beşiktaş Süper Kupa maçı için Dolmabahçe'ye davet etti!
Spor

Beşiktaş Süper Kupa maçı için Dolmabahçe'ye davet etti!

Yeniakit Publisher
2023-12-29 22:36:00 -
Beşiktaş Süper Kupa maçı için Dolmabahçe'ye davet etti!

Riyad'da iptal edilen Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa maçının ardından Beşiktaş, takımları Dolmabahçe'ye davet etti.

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa Finali'nin yaşanan krizden dolayı iptal edilmesinin ardından bir paylaşım yaparak, Dolmabahçe'ye davet etti.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hebasından yapılan açıklamada, "Kapımız Açık! Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe’ye bekleriz" denildi.

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