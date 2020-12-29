Beşiktaş, stoper Joris Gnagnon için görüşmelere başladı
Devre arasında stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta İspanyol ekibi Sevilla'nın Fransız savunmacısı Joris Gnagnon'un transferi için görüşmelere başladı.
Süper Lig’de emin adımlarla zirveye yürüyen Beşiktaş, Sevilla’da forma şansı bulamayan Fransız stoper Joris Gnagnon için girişimlere başladı.
Sevilla 13,5 milyon euro ödemişti
İspanyol ekibi, 23 yaşındaki savunmacıyı 2,5 yıl önce 13,5 milyon euro karşılığında Rennes’den kadrosuna katmıştı.
Sevilla'nın büyük umutlarla transfer ettiği Joris Gnagnon ilk sezonunda hayal kırıklığı yaratmış, geride bıraktığımız sezonu Rennes'de kiralık geçirmişti.
Bu sezon sadece 29 dakika
Sevilla’nın bu sezon La Liga’da oynadığı 13 maçta forma şansı bulamayan Fransız stoper, 1 kez Kral Kupası’nda görev alıp sadece 29 dakika sahada kaldı.
Kaynak: TRT Spor