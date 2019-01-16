Beşiktaş'ta iki futbolcuyla yollar ayrılıyor. Adriano da iyi bir bonservis bedeliyle ayrılabilir. Transferde ise Almanya'dan iki sürpriz oyuncunun imza atması gündemde. Djimsiti transferinde sona yaklaşıldı. Valbuena ve Arda Turan Beşiktaş'a önerildi. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın yolları yine transferde çakıştı. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Beşiktaş son dakika transfer haberleri

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Schalke 04'te satış listesine konulan Konoplyanka'nın transferi için karşı karşıya geldi. Birçok kez transferde karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Fenerbahçe, bu kez Almanya'da Konoplyanka için kapışıyor. Schalke 04'te disiplinsiz tavırları nedeniyle gözden çıkarılan ve satış listesine konulan Ukraynalı yıldız için ezeli rakipler kiralama teklifi sundu.

Djimsiti transferi çok yakın

Beşiktaş'ın, Atalanta’dan Berat Djimsiti’yi 500 bin euroya transfer etmek üzere olduğu iddia edildi. 25 yaşındaki Arnavut oyuncu, stoper, sağ bek ve sol bekte de oynayabiliyor. Akşam'da yer alan iddiaya göre, forvete Burak Yılmaz ve stopere Isimat-Mirin takviyesini yapan Beşiktaş, Atalanta'nın Arnavut beki Berat Djimsiti'yi de renklerine katıyor. Oyuncusu için 1 milyon euro isteyen Atalanta, 500 bin euroya ikna oldu. Oyuncuyla da daha önce zaten anlaşma sağlanmıştı. Transferin kısa sürede resmiyete kavuşturulması bekleniy

Görkem Can bombası

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine yeni bir isim geldi! Siyah-beyazlıların Schalke'nin U19 takımında forma giyen ve kaptanlık da yapan Görkem Can transferi için harekete geçtiği iddia edildi. Beşiktaş'ın kariyerine Bochum altyapısında başlayan, 2017 yazında ise Schalke 04 altyapısına geçen Görkem Can'ı kadrosuna katarak önemli bir yatırım yapmak istediği iddia edildi!

Muhayer Oktay için anlaşma sağlandı

Beşiktaş, Göztepe'nin de ilgilendiği 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu Muhayer Oktay'ın transferi için anlaşma sağladı. Genç futbolcu için 210 bin euroyetiştirme bedeli ödeyecek olan Siyah-beyazlı ekip Muhayer'e de aylık 8 bin euro maaş ödeyecek.

Adriano ayrılabilir

Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, Beşiktaş'ın Brezilyalı sol beki Adriano'nun peşine düştü. Beşiktaş, Arap ekibinden 4 milyon euro bonservis istedi. Öte yandan Brezilya'nın önde gelen gazetelerinden Globo Esporte, Santos'un Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Adriano için teklifte bulunduğunu öne sürdü.

Valbuena teklifi

Kara Kartal’ın tecrübeli kanat oyuncusu Ryan Babel’in İngiltere Premier Lig temsilcisi Fulham’a transfer olmasının ardından yönetim, Hollandalı futbolcunun yerini doldurmak için çalışmalara başladı. Fenerbahçe’yle Şener Özbayraklı transferi için görüşmelerde bulunan Beşiktaş’a, Babel’in gidişinin ardından sarı-lacivertlilerden flaş bir teklif geldiği ortaya çıktı. Beşiktaş’ta kadro dışı konumda bulunan Tolgay Arslan’la her konuda anlaşma sağlayan Kanarya’nın, bu futbolcuyu kadrosuna katabilmek için son olarak Kara Kartal’a, sağ bek Şener Özbayraklı ve 1 milyon euroya ek olarak takımın Fransız sol kanat oyuncusu Mathieu Valbuena’yı da önerdiği bildirildi. Öte yandan Fenerbahçe'nin Şener'le 3 yıllık sözleşme uzatmaya karar verdiği öğrenildi.

Orkan Çınar dönüyor

Beşiktaş Transfer Komitesi Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, AdanaDemirspor'da kiralık oynayan Orkan Çınar'ın takıma döneceğini doğruladı.

Arda Turan yine gündemde

Arda Turan'ın adı yeniden Beşiktaş'la anılıyor. Başakşehir'de forma giyen tecrübeli futbolcunun Siyah-beyazlı takıma önerildiği belirtiliyor. Ancak Beşiktaş bu oyuncunun maaşını karşılamaya sıcak bakmıyor.

Vagner Love açıklaması

Corinthians Futbol Direktörü Duílo Monteros Alves, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Vagner Love hakkında Brezilya basınına açıklamalarda bulundu. Vagner Love ile ilgilendiklerini doğrulayan Duílio Monteiros Alves, Brezilyalı oyuncu hakkında şu ifadeleri kullandı: "Vagner Love ile bir görüşme gerçekleştirdik bu doğru. Ancak şu an bulunduğu kulüple ilgili bazı sorunlar yaşıyor. Ve sözleşmesini feshedebilmenin yollarını arıyor. Bu yüzden bu sorunlar sonlanmadan onun gelip gelemeyeceği hakkında net bir şey söyleyemiyorum. Ne olacağını göreceğiz."

Pjaca sesleri

TRT Spor 'un haberine göre; siyah beyazlılar, Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen bonservisi Juventus'ta bulunan Marko Pjaca'yı gündemine aldı. Siyah beyazlılar, bu sezon Fiorentina'da çıktığı 16 karşılaşmada 1 gol atan Pjaca için resmi girişimlere başlayacak.

Choupo-Moting de listede

Siyah beyazlı ekibin Hollandalı oyuncunun boşluğunu doldurmak için ikinci planı ise Choupo-Mouting. Sabah'ın haberine göre, siyah beyazlılar, Eric Maxim Choupo-Moting için kulübü PSG'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Kamerunlu futbolcu, kulüplerin anlaşması durumunda Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.