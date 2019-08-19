Beşiktaş Sompo Sigorta'da transfer - Siyah-beyazlı ekip, ABD'li basketbolcu Toddrick Gotcher ile bir yıllık sözleşme imzaladı



İSTANBUL (AA) - Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Sigorta, ABD'li oyuncu Toddrick Gotcher'ı kadrosuna kattı. Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı takım, 26 yaşında ve 1,90 metre boyundaki skorer oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı takımın yeni transferi son olarak Yunanistan'ın Ifestos Limnou takımında forma giymişti.



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