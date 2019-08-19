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Beşiktaş Sompo Sigorta'da transfer

- Siyah-beyazlı ekip, ABD'li basketbolcu Toddrick Gotcher ile bir yıllık sözleşme imzaladı

19 Ağustos 2019 Pazartesi 18:59
Beşiktaş Sompo Sigorta'da transfer


İSTANBUL (AA) - Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Sigorta, ABD'li oyuncu Toddrick Gotcher'ı kadrosuna kattı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı takım, 26 yaşında ve 1,90 metre boyundaki skorer oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi son olarak Yunanistan'ın Ifestos Limnou takımında forma giymişti.


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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 18:59
  1. Basketbol
  2. Basketbol Süper Ligi
  3. Beşiktaş Sompo Sigorta
  4. Toddrick Gotcher

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