Beşiktaş solu Galler'le kapatıyor!

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sezon sonunda birçok ismin mukavelesi bitecek siyah-beyazlılarda öncelik ise bu bölgelere takviye yapmak olacak. Kara Kartal, İngiltere'de forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek bir ismi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlılarda derbi çalışmalarının yanı sıra transfer operasyonu da tüm hızıyla sürüyor.

Yeni hocası Valerien Ismael ile gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Deneyimli teknik adam, takımda kalacak ve ekipten gönderilecek isimleri netleştiriyor.

Fransız çalıştırıcının raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlı yönetimin hedeflediği sürpriz isim ortaya çıktı.

Transfermarkt adlı sitede yer alan bilgilere göre Beşiktaş, Derby County forması giyen Tom Lawrence'ı istiyor.

Tom Lawrence, 13 Ocak 1994 tarihinde Galler'de dünyaya geldi.

Futbola Manchester United altyapısında başlayan Lawrence, forvet ve sol kanat mevkilerinde forma giyiyor.

Kariyerinde Leicester City, Rotherdam, Blackburn ve Cardiff gibi takımlarda oynayan 28 yaşındaki futbolcu Galler Milli Takımı ile 23 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

Deneyimli forvet bu sezon 38 karşılaşmada görev aldı.

Bu karşılaşmalarda 11 gol atarken 5 de asist yaptı.

Lawrence'ın kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro.