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Spor Beşiktaş, Sivasspor'u 3-0'la geçti!
Spor

Beşiktaş, Sivasspor'u 3-0'la geçti!

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlılar Güven Yalçın, Cyle Larin ve Oğuzhan Özyakup'un attığı gollerle 3-0 kazandı ve zirve takibini sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 21:08:00 -
Beşiktaş, Sivasspor'u 3-0'la geçti!

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlılar Güven Yalçın, Cyle Larin ve Oğuzhan Özyakup'un attığı gollerle 3-0 kazandı ve zirve takibini sürdürdü.

Süper Lig'in 15. hafta maçında Beşiktaş evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Mücadeleyi siyah-beyazlı takım 3-0 kazandı.

Kartal'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Güven Yalçın, 84'te Cyle Larin ve 90+2. dakikada Oğuzhan Özyakup kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 28 puana ulaşarak 2. sıraya yükseldi. Sivasspor ise 17 puanda kaldı.

Aboubakar'ın yokluğunda Güven Yalçın ilk 11'de başladı

Aboubakar'ın yokluğunda ilk 11'de oynayan Güven Yalçın, ligde 10 maç aradan sonra bu şansı yakaladı.

Beşiktaş'ın 3. haftada İttifak Holding Konyaspor'a deplasmanda 4-1 yenildiği karşılaşmada ilk 11'de oynayan Güven; Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçlarında sonradan oyuna dahil oldu.

Güven, Medipol Başakşehir mücadelesinde ise kadroda yer almasına rağmen süre alamadı.

Utku Yuvakuran 3 maç sonra kadroda

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) karantina sürecini tamamlayan kaleci Utku Yuvakuran, 3 maç sonra kadroda yer buldu.

Karantina sürecinde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu ve ligdeki Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile MKE Ankaragücü maçlarını kaçıran Utku, Demir Grup Sivasspor karşısında yedekler arasında yer aldı.

Beşiktaş'ta ayrıca Francisco Montero, Oğuzhan Özyakup, Ajdin Hasic, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Kartal Kayra Yılmaz ve Serdar Saatçi yedek soyundu.

Sivasspor 4 maç sonra kaybetti

Beşiktaş'a 3-0 kaybeden Sivasspor, Süper Lig'de 4 hafta aranın ardından mağlubiyet yaşadı. Yiğidolar, son 4 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak 8 puan toplamıştı.

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