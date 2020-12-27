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Spor Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor

Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaleci Utku Yuvakuran ve Ajdin Hasic, kamp kadrosunda yer aldı

Yeniakit Publisher
2020-12-27 18:56:18 -
Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşuları sonrası pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programın yer aldığı çalışmalar gerçekleştirdi.

Antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

- Utku Yuvakuran ve Hasic kadroda


Siyah-beyazlı ekipte Ajdin Hasic'in yanı sıra yeni tip koronavirüs karantina sürecini tamamlayan Utku Yuvakuran kadroda yer aldı.

Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Atakan Üner.


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