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Spor Beşiktaş-Sivasspor canlı anlatım
Spor

Beşiktaş-Sivasspor canlı anlatım

Yeniakit Publisher
2023-09-03 19:16:00 - 2023-09-03 19:36:26
Beşiktaş-Sivasspor canlı anlatım

Beşiktaş-Sivasspor maçı canlı yayın anlatımıyla sizlerle!

1' Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük ilk düdüğü çaldı, maç başladı.

10' Müsabakada denge hakim. 

12' Sakatlık yaşayan Yunus Emre Konak tekrar sahadaki yerini alıyor.

14' Roman Kvet sakatlanan arkadaşının yerine oyuna giren oyuncu. Sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalan oyuncu Gerson Rodrigues.

17' Zorbay Küçük Sivasspor lehine frikik veriyor. Konuk ekip kendi yarı sahasında atışı kullanacak. Valentin Rosier bu faulünden dolayı sarı kart gördü.
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