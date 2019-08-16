Beşiktaş sezonu Sivas'ta açacak - Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak- Sakatlıkları bulunan Karius, Burak Yılmaz, Hutchinson, Roco ve Dorukhan Toköz ile kart cezalısı Lens, sezonun ilk resmi maçında takımda yer alamayacak



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, 2019-2020 sezonunu yarın Demir Grup Sivasspor deplasmanında açacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Şenol Güneş ile tamamladığı 4 sezonun ardından deneyimli teknik adamla yollarını ayıran Beşiktaş, sezon başında anlaştığı yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile ilk resmi maçına çıkacak. Hazırlıklarını bu sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak siyah-beyazlılar, akşam üzeri Sivas'a gidecek.

- Eksikler can sıkıyor

Hazırlık döneminde üst üste sakatlar veren Beşiktaş, ligin ilk maçına eksik kadrosu ile çıkacak. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan ve dün yapılan antrenmana katılmayan Loris Karius, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Enzo Roco ve Dorukhan Toköz, yarınki maçta forma giyemeyecek. Geçen sezonun son maçında kırmızı kart gören Jeremain Lens de Sivas deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

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