Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde yükselişini sürdürüyor

Siyah-beyazlı ekip, yeni tip koronavirüs testi sonucu pozitif çıkan teknik direktör Sergen Yalçın'ın sahada olmadığı maçta rahat bir galibiyet elde etti.

Geçtiğimiz sezonun büyük bir kısmını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından farklı bir kimliğe büründü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 2019-2020 sezonuna başlayan siyah-beyazlı ekip, Avcı ile 18. haftaya kadar 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle yüzde 50 galibiyet oranı yakaladı.

Geçtiğimiz sezonun 19. haftasında teknik direktör Şenol Fidan yönetiminde Avcı ile ayrılan ve Göztepe'de forma giyen Beşiktaş, sahadan 7. kez mağlubiyetle ayrıldı.

Söz konusu sezonun 19. haftasında galibiyet oranı yüzde 47,3'e gerileyen siyah-beyazlı takım, Yalçın'ın göreve gelmesiyle galibiyet oranını artırıyor. Beşiktaş, 2019-2020'nin 20. haftasından itibaren göreve gelen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde 16 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de galibiyet oranını da Yalçın'ın altında yüzde 68,7'ye çıkardı.

Beşiktaş da her hafta ligdeki deplasman performansını artırıyor.

Yalçın'dan önce geçen sezon ligde 9 dış saha maçında forma giyen siyah-beyazlılar, ancak 3 kez galibiyet alabildi. Bu maçlardan birini berabere bitiren Beşiktaş, sahadan 5 kez mağlup oldu.

Siyah-beyazlı ekip geçtiğimiz sezon Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından 8 deplasman maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş, bu sezonun ilk dış saha maçında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek, Yalçın'ın teknik direktörlüğündeki 9 deplasman maçında 6. galibiyetini elde etti.

Beşiktaş, Sergen Yalçın döneminde forvet ve defans oyuncusu kimliğine de büründü.

Siyah-beyazlı ekip, Abdullah Avcı ve sonrasındaki hafta olmak üzere 19 maçta 29 gol atarak ortalama 1.5 gol attı. Söz konusu 19 maçta kalesinde 26 gol gören Beşiktaş, bu kategoride 1,3'lük bir oran yakaladı.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, 16 maçta filede 33 gol atarak gol oranını 2,06'ya yükseltti.

Siyah-beyazlılar da 16 maçta 15 gol atarak savunma oranlarını 0,9'a düşürdü.

Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-1 yenerek sezona gollerle başlamayı başardı.

Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon Demir Grup Sivasspor'u 3-0, 2018-2019'da Akhisarspor'a 2-1, 2017-2018'de Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Beşiktaş, 2016-2017 ilk hafta maçında nihayet Antalyaspor'u 4-1 mağlup ederek sezona gollü başlangıç yaptı.