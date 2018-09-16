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Beşiktaş-Sarpsborg maçının bilet fiyatları belli oldu! En ucuzu 165 TL

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş'ın Sarpsborg ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

16 Eylül 2018 Pazar 17:11
Beşiktaş-Sarpsborg maçının bilet fiyatları belli oldu! En ucuzu 165 TL

Beşiktaş'ın, Norveç ekibi Sarpsborg ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçının biletleri satışa sunuldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 20 Eylül Perşembe günü saat 19.55'te Vodafone Park'ta oynanacak maçı izlemek isteyen taraftarların biletleri, Vodafone Park bilet satış gişeleri, Passo akıllı telefon uygulaması, "www.passo.com.tr" internet sitesinden temin edebileceği ifade edildi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki Beşiktaş-Sarpsborg maçı için belirlenen bilet fiyatları şöyle:

Kategori 8: 165 lira

Kategori 7: 175 lira

Kategori 6: 295 lira

Kategori 5: 330 lira

Kategori 4: 350 lira

Kategori 3: 385 lira

Kategori 2: 425 lira

Kategori 1: 450 lira

VIP: 1000 lira

1903 A-E: 1000 lira

1903 B-D: 1100 lira

1903 C: 1250 lira

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 17:11
  1. Beşiktaş
  2. Norveç
  3. Sarpsborg
  4. UEFA Avrupa Ligi
  5. Vodafone Park

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