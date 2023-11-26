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Spor Beşiktaş, Samsunspor'dan puan alabilecek mi? Gol anlatımı yapıyoruz
Spor

Beşiktaş, Samsunspor'dan puan alabilecek mi? Gol anlatımı yapıyoruz

Yeniakit Publisher
2023-11-26 15:09:00 - 2023-11-26 16:01:04
Beşiktaş, Samsunspor'dan puan alabilecek mi? Gol anlatımı yapıyoruz

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yılport Samsunspor ile 3 puan maçına çıkıyor... Detaylar haberimizde...

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor ile 3 puan maçına çıktı...

Biz de sizlere bu zorlu mücadeledeki canlı gol anlatımını yapacağız...

Ayrıntılar geliyor...

İLK 11'LER:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

SAMSUNSPOR: Okan, Soner, Drongelen, Lubomir, Zeki, Taylan, Bennaser, Emre Kılınç, Holse, Ntcham, Marius.

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Oxlade-Chamberlain, Gedson, Onur, Muleka, Cenk.

STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
SAAT: 16:00
YAYIN: beIN SPORTS 1

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