Beşiktaş, Samsunspor'dan puan alabilecek mi? Gol anlatımı yapıyoruz
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yılport Samsunspor ile 3 puan maçına çıkıyor... Detaylar haberimizde...
SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor ile 3 puan maçına çıktı...
Biz de sizlere bu zorlu mücadeledeki canlı gol anlatımını yapacağız...
Ayrıntılar geliyor...
İLK 11'LER:
ÖNE ÇIKAN VİDEO
SAMSUNSPOR: Okan, Soner, Drongelen, Lubomir, Zeki, Taylan, Bennaser, Emre Kılınç, Holse, Ntcham, Marius.
BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Oxlade-Chamberlain, Gedson, Onur, Muleka, Cenk.
STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
SAAT: 16:00
YAYIN: beIN SPORTS 1