Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan mı katılacak?
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi’nde kaçıncı turdan katılacak? Sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş’a Şampiyonlar Ligi’nden müjde geldi. Peki, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi’nde direkt mi katılacak?
Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'a bir müjde daha geldi. Peki, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne kaçıncı turdan katılacak?
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan mı katılacak?
İngiltere Premier Lig'de Chelsea, Aston Villa'ya 2-1 mağlup oldu sezonu 4.sırada tamamladı. Bu sonuçla Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı kazandı.