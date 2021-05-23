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Spor Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak
Spor

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak

İngiltere Premier Lig'in son haftasında Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi bileti almasıyla Beşiktaş Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 21:22:00 -
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak

İngiltere Premier Lig'in son haftasında oynanan maçların ardından Chelsea ilk 4'te kaldı ve Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazandı.

Tottenham'ın galibiyeti Beşiktaş'a yaradı

Son haftada ilk 4 için mücadele veren Leicester City evinde Tottenham'a 4-2 yenilince, Chelsea Aston Villa'ya 2-1 mağlup olmasına rağmen averajla sezonu 4. sırada tamamladı.

Beşiktaş'ın ön eleme oynamasına neden olacaktı

Son maçlar öncesinde ilk 4 sıra dışında kalıp Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'yi yenerek kupaya doğrudan gitme ihtimali olan Chelsea, bu durumda Beşiktaş'ın ön eleme oynamasına neden olabilecekti.

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