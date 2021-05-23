Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak
İngiltere Premier Lig'in son haftasında Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi bileti almasıyla Beşiktaş Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacak.
İngiltere Premier Lig'in son haftasında oynanan maçların ardından Chelsea ilk 4'te kaldı ve Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazandı.
Tottenham'ın galibiyeti Beşiktaş'a yaradı
Son haftada ilk 4 için mücadele veren Leicester City evinde Tottenham'a 4-2 yenilince, Chelsea Aston Villa'ya 2-1 mağlup olmasına rağmen averajla sezonu 4. sırada tamamladı.
Beşiktaş'ın ön eleme oynamasına neden olacaktı
Son maçlar öncesinde ilk 4 sıra dışında kalıp Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'yi yenerek kupaya doğrudan gitme ihtimali olan Chelsea, bu durumda Beşiktaş'ın ön eleme oynamasına neden olabilecekti.