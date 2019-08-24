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Beşiktaş Ricardo Quaresma'yı Kadro Dışı Bıraktı! Kulüpten Ayrılıyor!

Beşiktaş, Quaresma ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:44
Beşiktaş Ricardo Quaresma'yı Kadro Dışı Bıraktı! Kulüpten Ayrılıyor!

Quaresma'ya şu an hiçbir kulübün teklif yapmadığı belirtilirken Portekizli oyuncunun karşılıklı anlaşarak serbest kalması bekleniyor. Tecrübeli oyuncu Önümüzdeki günlerde yapacağı basın toplantısı ile kulüpten ayrılacak.

Quaresma'dan Instagram paylaşımı

Quaresma: "Başkan tarafından artık takımın bir parçası olmak istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Şu an konuyu çözmek için uğraşıyorum. Önümüzdeki günlerde geleceğimle ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Anlayışınız ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim."

Beşiktaş'tan Açıklama: Kadro dışı bırakıldı

Oyuncularımızdan Ricardo Quaresma ile bugün yapılan toplantı sonucu kendisine yeni sezonda takım kadromuzda olmayacağı bilgisi verilmiştir. Oyuncuya 2019-2020 sezonu transfer dönemi bitimine kadar takım bulabilmesi için izin verilmiştir.

Bu süreçte takım bulamaması durumunda da oyuncu sezonun geri kalanında takımdan ayrı bireysel çalışmaya devam edecektir.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:44
  1. Beşiktaş
  2. Ricardo Quaresma

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