Beşiktaş, Ömer Utku Al ile sözleşme yeniledi Beşiktaş Sompo Sigorta, başarılı basketbolcusu Ömer Utku Al ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Beşiktaş Sompo Sigorta, başarılı basketbolcusu Ömer Utku Al ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonu öncesinde iç ve dış transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımız, geride kalan sezonda başarılı bir performans sergileyen Ömer Utku Al ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında da Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımız’ın formasını giyecek olan Ömer Utku Al’a başarılar dileriz" denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.