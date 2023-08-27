Beşiktaş nihayet evindeki sorunu çözecek! Flaş hamle...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, iç transferde Salih Uçan ve Cenk Tosun'la masaya oturacak. Milli futbolcunun istediği yıllık ücret netlik kazandı.

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, takımda yer alan ve performanslarından son derece memnun olunan iki yıldızıyla masaya oturmayı planlıyor. Kartal, yeni haftada iki yıldızının sözleşme sorununu çözecek.

Kartal’la kiralık sözleşmesi bitince Alanyaspor’a geri dönen Tayfur Bingöl kulüplerin bonservis konusunda anlaşma sağlamasını bekliyor. Ancak Beşiktaş ile Akdeniz ekibi arasındaki görüşmelerde herhangi bir ilerleme olmadığı belirlendi. Alanyaspor’un 1 milyon euroda ısrarcı olduğu ve indirim yapmadığı öğrenildi. Milliyet'e göre;

Tayfur’un bonservisini 600-700 bin euro karşılığında almak isteyen siyah-beyazlıların da bu rakamı artırmadığı aktarıldı. Kulüpler anlaşma sağlayamazsa Tayfur kariyerine Alanyaspor’da devam edecek.

Maaşlarınca ciddi bir iyileştirme yapılması beklenen iki oyuncuyla da yeni sözleşmelerin imzalanması bekleniyor. Yıllık 8.5 milyon TL ücret alan Salih Uçan, 40 milyon TL talep ediyor. Sassuolo ve Genoa’nın ilgilendiği Milli futbolcu, yoluna Beşiktaş ile devam etmek istiyor.

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Geçtiğimiz sezon opsiyonu attığı goller ve yaptığı asistlerle devreye sokan Cenk Tosun’un yıllık kazancı otomatik olarak 10 milyon TL’den 18 milyon TL’ye yükselmişti.

32 yaşındaki Milli yıldız, nisan ayında idarecilerle yaptığı görüşmede 1.5 milyon Euro üzerinden bir anlaşma sağlamıştı. Yönetimin hem Salih hem de Cenk ile masaya oturacağı ve anlaşmayı tamamlayıp yeni sözleşmeleri imzalayacağı kaydedildi.