Beşiktaş, Mustafa Pektemek'le ilgili kararını verdi

Forvet hattını yenilemek isteyen Beşiktaş öncelikli olarak Alvaro Negredo, Vagner Love ve Mustafa Pektemek ile yollarını ayırmayı hedefliyordu. Negredo ve Love için birkaç kulüple temas halinde olan Kara Kartal'a, Mustafa için herhangi bir teklif gelmedi.

29 yaşındaki futbolcunun şartlarını araştıran Anadolu ekipleri, tecrübeli futbolcunun senelik 1.7 milyon Euro'luk (9 milyon TL) maaşı nedeniyle geri adım atıyor. Bu nedenle takımda kalan Mustafa, Beşiktaş ile antrenmanlara çıkmaya devam ediyor.

Kaynak: Skorer