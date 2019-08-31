Beşiktaş, Mohamed Elneny’i açıkladı Beşiktaş, Arsenal’de forma giyen Mohamed Elneny’i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Beşiktaş, Arsenal’de forma giyen Mohamed Elneny’i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Siyah-beyazlılar dün gece İstanbul’a getirdiği ve sağlık kontrollerinden geçirdiği Mohamed Elneny transferini açıkladı. Kulüp resmi sitesinden 27 yaşındaki oyuncu için, “Kulübümüz, Mohamed Elneny’nin bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için Arsenal kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mohamed Elneny’e Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz” açıklaması yapıldı.

Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla ligde 17 maça çıkan Mohamed Elneny, süre aldığı bu maçlarda 1 gol kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.