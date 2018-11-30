Beşiktaş Mogaz'ın konuğu Chekhovskie Medvedi

Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 16.00'da başlayacak.

Yaptığı maçlarda 3 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş Mogaz, 6 takımın mücadele ettiği C Grubu'nda 5. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılarla aynı sayıda galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Chekhovskie Medvedi ise averajla 4. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında Rusya'da yapılan ilk maçı Beşiktaş Mogaz 24-22 kazanmıştı. Beşiktaş Mogaz, organizasyonda son 16 turuna yükselme şansını daha önce yitirmişti.