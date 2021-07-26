Beşiktaş - Medipol Başakşehir hazırlık maçı ne zaman saat kaçta yayınlanacak?
Beşiktaş yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Medipol Başakşehir ile 27 Temmuz Salı günü saat 19.00’da karşı karşıya gelecek.
Yeni sezon öncesi çalışmalarını İstanbul’da sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Başakşehir’i konuk ediyor.
24 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde İspanya’da 3 hazırlık maçı oynamayı planlayan siyah beyazlılar, Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle İspanya kampını iptal etmişti.
Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş - Medipol Başakşehir hazırlık mücadelesi 27 Temmuz Salı günü saat 19.00’da başlayacak.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanacak karşılaşma bu nedenle yayınlanmayacak.