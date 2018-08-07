Beşiktaş, Mario Gomez için bir kez daha iş başında
Beşiktaş'a gelişide gidişide olay olan, Siyah-Beyazlıların 2015-2016 sezonu şampiyonluğunda gol kralı olan Mario Gomez, yeniden Kartalın gündeminde gündeminde07 Ağustos 2018 Salı 10:21
Golcü arayışlarına devam eden Beşiktaş, 2015-16 sezonu şampiyonluğunda 33 maçta 26 golle gol kralı olan Mario Gomez’i gündemine aldı.2018 Dünya Kupası’nda Almanya Milli Takımı formasını terleten Kartal’ın eski gol makinesinin takıma dönebileceği ifade edildi.
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