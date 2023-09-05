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Spor Beşiktaş, Manchester United'ın yıldızını transfer etti
Spor

Beşiktaş, Manchester United'ın yıldızını transfer etti

Yeniakit Publisher
2023-09-05 02:48:00 -
Beşiktaş, Manchester United'ın yıldızını transfer etti

Beşiktaş, Premier Lig ekibi Manchester United'ın yıldız defans oyuncusu Eric Bailly'i transfer etti.

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın 29 yaşındaki Fildişi Sahilli defans oyuncusu Eric Bailly'i transfer ettiğini açıkladı.

Beşiktaş resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Fildişili defans oyuncusu Eric Bailly’nin nihai transferi hususunda Manchester United ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eric Bailly’e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."


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